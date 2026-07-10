ウクライナ軍は、ロシアの「影の船団」と呼ばれる制裁逃れのタンカーや貨物船など35隻を攻撃したと発表しました。【映像】攻撃をうける「影の船団」のタンカーや貨物船ウクライナ軍は9日、アゾフ海で制裁を逃れてロシア産の原油などを輸送する「影の船団」のタンカーや貨物船を新たに14隻攻撃したと発表しました。アゾフ海での攻撃は6日から行われていて、ウクライナ軍は96時間であわせて35隻を攻撃したと明らかにしています