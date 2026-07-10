北海道江別市で、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に対する懲役20年の判決が確定しました。判決によりますと、強盗致死などの罪に問われた、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の3人は、2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしました。札幌地裁