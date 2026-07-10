クレジットカード決済代行会社「全東信」の破産手続き開始決定で全国の加盟店に影響が広がっていることを受け、経済産業省は、連鎖倒産を防ぐための支援策を発表しました。赤沢経済産業大臣はきょうの会見で、資金繰りに影響が出ている全東信の加盟店に対し3つの支援策を明らかにしました。▼全国378か所の政府系金融機関等に「特別相談窓口」を設置▼日本政策金融公庫のセーフティーネット貸し付けの要件緩和▼連鎖倒産を防ぐ融資