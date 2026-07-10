能登半島地震からの復興を後押しする新たな観光スポットとして誕生した、石川県七尾市・和倉温泉の『わくらポケモン足湯』。オープンから間もなくポケモンモニュメント3体に破損が見つかったが、修復作業を終え、現在は7体すべてが再びそろった。夏休みシーズンを前に、“復興のシンボル”が観光客を迎えている。【写真】尻尾付近にひび割れが見つかったシャワーズの破損前の写真復旧作業を終え戻ってきた足湯石川県七尾市の和倉