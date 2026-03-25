楽天は25日、宗山塁が都内の病院で「左手関節軟骨（TFCC）損傷」と診断され、今後の回復状況を見て復帰を目指すと発表した。宗山は、20日の巨人とのオープン戦でスライディングした際に負傷。21、22日は欠場していた。