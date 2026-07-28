「声の権利」を守るための新たな指針案が示されました。生成AIによる「声の無断使用」に、「エヴァンゲリオン」シリーズや「呪術廻戦」で人気キャラクターの声を務めてきた声優の緒方恵美さんは、いま危機感を募らせています。【写真を見る】生成AIによる声優を模した声 サイトには「商用利用権が得られる」との表記が“エヴァ”声優の声 AIで無断生成 緒方恵美さんの憤り「はい！はい！」「今までで、一番の笑顔！」教