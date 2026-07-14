スポーツ専門局「ESPN」電子版は13日（日本時間14日）、ドジャース・大谷翔平投手が2025年の東京シリーズ開幕戦で着用したスパイクがオークションに出品されたと報じた。出品されたのは、2025年3月18日に東京ドームで行われたカブスとの開幕戦で実際に使用したニューバランス製スパイク。大谷にとって母国・日本で初めてプレーしたメジャー公式戦で着用したもので、普段はあまり見られない漢字の直筆サインが入っている。さ