きょう25日（水）は、低気圧の移動に伴いこれから雨の範囲が広がりそうです。午前中は西日本がメインでしたが、午後は東日本でも所々で雨が降り出すでしょう。北日本は概ね晴れる見込みです。あす26日（木）は、九州と北海道は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。その他の地域は雲が広がりやすいものの、次第に西から天気が回復しそうです。ただ東日本から北日本の太平洋側の地域などでは夜まで雨の残る所もあるでしょう。きのう