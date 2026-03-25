ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、開催中の「ユニバーサル・クールジャパン 2026」において、人気TVアニメ「葬送のフリーレン」と初めてコラボレーションすると発表しました。パーク初となる新フォーマットのアトラクションを、2026年5月から期間限定で展開します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ユニバーサル・クールジャパン 2026」は、「名探偵コナン」や「呪術廻戦」などの人気作品の世界観を体