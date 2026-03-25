ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、開催中の「ユニバーサル・クールジャパン 2026」において、人気TVアニメ「葬送のフリーレン」と初めてコラボレーションすると発表しました。

パーク初となる新フォーマットのアトラクションを、2026年5月から期間限定で展開します。

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「ユニバーサル・クールジャパン 2026」は、「名探偵コナン」や「呪術廻戦」などの人気作品の世界観を体験できるイベントです。今回、新たに「葬送のフリーレン」が加わります。

登場するアトラクションは「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」。ゲストは旅人となり、魔法都市オイサーストでフリーレン一行と出会い、これまでの“旅の記憶”を振り返るストーリーが展開されます。

本アトラクションは、パークに初めて登場する新フォーマット「ユニバーサル・ストーリー・ウォーク」の第1弾。

ダイナミックな照明や音響、プロジェクションマッピングを組み合わせたウォークスルー型で、物語の世界に没入できる演出が特徴です。

「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」ではゾルトラークなど大迫力の魔法が巨大スクリーンで再現されるほか、作中のアイテムが小道具として登場したり、ゲスト自身が魔法を操る体験も用意されています。

オープンに先駆けて、3月25日からはアトラクションの新TVCMが放映開始。公式YouTubeチャンネルでは先行公開されています。

開催期間は2026年5月30日から2027年1月11日まで。会場はステージ18です。

「葬送のフリーレン」は山田鐘人氏（原作）とアベツカサ氏（作画）による漫画。「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載中。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、魔法使い・フリーレンの旅路が描かれます。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032502.html