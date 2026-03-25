政治の都合が生み出した赤字「断腸の思いでこの決断を下しました」3月12日、三部（みべ）敏宏社長の発表した決算修正にあぜんとした人も少なくないだろう。1カ月前まで、ホンダは通期で3000億円の純利益が出ると予想していたのに、逆に6900億円もの赤字に陥ることを明らかにしたのだ。【写真9枚】ギリギリ見えてる？ミニスカ美女も…「オートサロン」大胆衣装のコンパニオンたち言うまでもなくホンダはトヨタと並んで自動車