「ホタルさん」に、一度お世話になったことがある。ある大きな劇場で行なわれた公演に、電車の事故で遅刻してしまった時だ。公演中に、暗闇の中を客席まで案内してくれるのが「ホタルさん」と呼ばれる案内係である。「ホタルさん」が持っているライトを頼りに、同じように背を低くしてコソコソと歩いた。慌てすぎて息も絶え絶えになっていた私を気遣ってくれた彼女は、今も劇場で働いているだろうか。2025年、建て替えのため休