キズが、1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』の発売日を8月5日に延期することを発表した。なお、本作の発売延期は今回が2度目となる。この情報は、現在開催中の全国ツアー＜鳳凰焔巡＞3月21日・大阪GORILLA HALL公演にて、来夢（Vo, G）本人の口からオーディエンスへ直接伝えられた。来夢は「一曲、ワンフレーズでも自分の納得出来ないものがこのアルバムに入ってはいけないと思って、もうちょっと待っていて下さい」とコメントし