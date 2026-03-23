ねぐせ。がゼクシィとのコラボを発表し、「一生僕ら恋をしよう」のコラボ・ミュージックビデオを公開した。「一生僕ら恋をしよう」は、そのタイトルの通り”永遠の愛”を歌ったラブソングとして先月配信されたばかりのねぐせ。の最新曲。今回公開となったコラボMVには、人気恋愛リアリティーショーで話題の「あみ&こうへい」がフィーチャーされており、昨年ゼクシィが密着した結婚式シーンや、2人の幸せな日常が散りばめられた