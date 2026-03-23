ねぐせ。がゼクシィとのコラボを発表し、「一生僕ら恋をしよう」のコラボ・ミュージックビデオを公開した。

「一生僕ら恋をしよう」は、そのタイトルの通り”永遠の愛”を歌ったラブソングとして先月配信されたばかりのねぐせ。の最新曲。

今回公開となったコラボMVには、人気恋愛リアリティーショーで話題の「あみ&こうへい」がフィーチャーされており、昨年ゼクシィが密着した結婚式シーンや、2人の幸せな日常が散りばめられた映像になっている。楽曲の歌詞とリンクするように、人生の一大イベントでもある感動的な結婚式と、何気ない毎日の一コマのコントラストが強く描かれ、令和のウエディングソングとしてじんわりと響く作品だ。

またTikTokでは、「この感情が、一生もの」というコンセプトで、ゼクシィ公式アカウントから「Wedding day フィルター」が登場。結婚式で生まれる”一生ものの感情”を、過去のあの日に想いを馳せながらねぐせ。 の楽曲に乗せて記録できる。

ねぐせ。は現在全国ツアー中。今夏6月28日(日)には、自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ＜愛問愛答＞の開催を控えている。

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■楽曲に寄せて （ねぐせ。Gt.なおやコメント）

いつも後ろ向きな曲ばかり書いてしまう自分は、愛や恋について曲を書くのが少し苦手です。

恥ずかしさもあるのですが、実体験を伴わない歌詞は言葉にしてみると何処か嘘臭く感じて、

全部を分かって欲しいわけじゃないけれど、伝えたい言葉も伝わりきらないんじゃないか、

そんな自分の卑屈さも取っ払って久しぶりにギターを片手に弾き語りからこの曲を作りました。

“一生”なんていう言葉は転じて呪いみたいで中々口にはできないですが、

それでもこのテーマで曲を書くにあたり絶対に入れたいワードの一つでした。

自分自身の事ではなくて、この曲の中の二人が

結婚前夜に小さな夢と愛と幸せと一緒に、不安を抱えながらも生きていくんだというそんな曲です。

沢山聞いていただけると幸甚に存じます。

ねぐせ。Gt.なおや

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■「一生僕ら恋をしよう」

2026.2.22 Digital Release

https://kmu.lnk.to/ibksn

＜ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」＞

2026年6月28日(日) 横浜アリーナ

OPEN 17:00/ START 18:00

特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/ ▼チケット 一般発売中

ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

イープラス：https://eplus.jp/neguse/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/ チケット：8,888円(税込) 全席指定

＜ねぐせ。「スペースシャトルで初めての街までツアー 2026 青い春編」＞

2026年3月5日(木) 茨城 mito LIGHT HOUSE

2026年3月6日(金) 栃木 HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

2026年3月13日(金) 長野 NAGANO CLUB JUNK BOX

2026年3月14日(土) 山梨 甲府CONVICTION

2026年3月17日(火) 群馬 前橋DYVER

2026年4月8日(水) 愛知 豊橋 club KNOT

2026年4月9日(木) 静岡 静岡UMBER

2026年4月18日(土) 福島 郡山Hip Shot Japan

2026年4月19日(日) 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE

2026年5月13日(水) 兵庫 太陽と虎

2026年5月14日(木) 京都 KYOTO MUSE ▼チケット 一般発売中

https://l-tike.com/neguse/

チケット：5,500円（税込）全自由（1drink別）

＜ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」＞

2026年3月29日（日）名古屋 COMTEC PORTBASE

open12:00/start13:00 出演：ねぐせ。 / アルステイク / KALMA / Bye-Bye-Handの方程式 / bokula. / Blue Mash / Maki / moon drop / ヤングスキニー 特設サイト：https://neguse.jp/hot-de-good-fest2026/ チケット：SOLD OUT

6,666円（1drink別）スタンディング, 2F指定席

※後日公式トレードを実施予定