毎週月曜21時から放送中のドラマ『ヤンドク！』。グローバルボーイズグループINIのメンバーで、俳優としても活躍中の許豊凡（シュウフェンファン）さんが演じるのは、上海から研修医のソン・リーハン。ここでは、俳優・許豊凡さんに、演じる上での工夫や本作の観どころについてお聞きしました。初めて挑戦したコメディのかけ合い元ヤンキーの脳神経外科医・田上湖音波（たがみことは）（橋本環奈）が、もち前の“努力と根性と気合