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高橋尚子さんがシドニー五輪でのサングラス投げとスパートの経緯を語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • シドニー五輪金メダリストの高橋尚子さんがフジテレビに出演し激走の裏話を披露した
  • サングラスを父に渡そうと投げたが中継バイクに当たり跳ね返ってきたとのこと
  • そのショックの瞬間にシモン選手が詰めてこず、スパートを決意したと振り返った
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