タレントの布川敏和がこのほど、神奈川県・茅ヶ崎中央公園で行われた地域イベント「茅ヶ崎マルシェ」で、社会奉仕活動を続ける「一般社団法人Homie子ども未来育成会」代表理事の井上ケイ氏とトークショーを行い、1980年代に一世風靡した3人組男性アイドルグループ「シブがき隊」の元メンバーとして当時の秘話を明かした。 【写真】贈られたアロハシャツを手にする布川敏和 布川は81年、15歳の時にTB