スーパーで肉や魚を購入すると、トレーに透明なラップが付いているのをよく目にします。実は、この透明なラップは、自宅の冷蔵庫や冷凍庫で保管するときは、「ポリ塩化ビニリデン」などを使用した市販のラップに替えた方がいいといわれています……。交換した方が良い理由を紹介します。【えっ！】ロール状の“ラップ”くっついてイライラ端がすぐに見つかる簡単“裏技”がコレです！業務用ラップは酸素を通しやすいなぜ、替