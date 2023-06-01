「仮面ライダー新1号」を立体化 3月21日に発売HOBBY Watch

「仮面ライダー新1号」を立体化 3月21日に発売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • BANDAI SPIRITSは、プラモデル「仮面ライダー新1号」を3月21日に発売する
  • 「仮面ライダー新1号」を、同社のプラモデルシリーズで立体化したもの
  • 広い可動域で劇中のダイナミックなポージングが再現可能だという
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