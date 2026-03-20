きょう午後、韓国中部の自動車部品工場で大規模な火災が発生し、これまでに55人が重軽傷を負っていて、14人と連絡が取れていません。【写真を見る】韓国の工場で大規模火災14人安否不明 55人負傷ナトリウム爆発のおそれも勢いよく立ち上る黒い煙。きょう午後1時半前、韓国中部・大田の自動車部品工場で火事がありました。消防車などおよそ90台、ヘリコプターも投入され、現在も消火活動が行われています。消防によります