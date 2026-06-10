『関西の奥座敷』兵庫県神戸市にある有馬温泉。温泉街の近くの山の中腹にある神社で火事がありました。 【写真を見る】建物の奥、山の方で煙が立ち上る…火災当時の状況（視聴者提供含む画像８枚） 宮司の自宅住宅（200㎡）、社務所（150㎡）、倉庫（30㎡）３棟が全焼し、80代の宮司の男性と妻が頭などにやけどをして病院に搬送されました。いずれも命に別条はありません。 「山のほうで燃えている」200段あ