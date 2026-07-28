フランス南西部で続く大規模な山火事は、発生から約1週間がたった今も鎮火のめどは立っていません。今週後半には再び熱波も予想されています。フランスのボルドー近郊・ルポルジュからフジテレビ外信部・高島泰明記者の中継です。フランス・ボルドー近郊は、山火事の被害を大きく受けた街で、多くの消防隊員や消防車両が集まっています。また、街の中心部まで煙が充満しています。現場から1kmほど先には森だけでなく、住宅や車など