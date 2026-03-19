お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが17日、オフィシャルブログを更新。８歳の娘・さくらちゃんの愛情表現の変化についてつづり、家族のほほえましいエピソードを明かした。 あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いを笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。 この日、「愛情表現は外国の