タレント菊地亜美（35）が19日までにインスタグラムのストーリーズを更新。妊娠をめぐる臆測を否定した。菊地は「私のお腹がですぎていてお腹に赤ちゃんがいると多々思われているのですが」と言及し、「めちゃくちゃ出てるだけです！！」と泣き笑いの絵文字を添えて真相を告白。「ほとんどのYouTubeでお腹がキッチンの上に乗っていてすみませんwww」と、YouTubeチャンネルで料理をする自身の姿を貼り付けて自虐した。続けて「典型