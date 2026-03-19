【パリ共同】フランスのマクロン大統領は18日、同国が保有する原子力空母シャルル・ドゴールの後継となる新たな原子力空母を「自由フランス」と命名すると発表した。第2次大戦でのドゴール将軍率いるレジスタンス（対ドイツ抵抗運動）の組織名にちなんだ。新空母は2038年就役予定で、海上での戦力を強化する狙いがある。ロシアのウクライナ侵攻やトランプ米大統領の欧州軽視の姿勢を背景に、マクロン氏が長年唱える欧州独自防