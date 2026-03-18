ESSE読者へのアンケートによると、「顔のシワが気になる」と答えた人はなんと77％。年齢サインが出やすい目元こそ、早めのケアが大切です。そこで今回は、美のスペシャリスト・村木宏衣さんに、目元のシワに効果的なトレーニングを教えていただきました。簡単なので、毎日の習慣に取り入れてみてくださいね。姿勢の悪化や筋肉の緊張が、「シワ・たるみ」の原因に年齢を重ねるにつれ、気になってくる顔のシワやたるみ。エイジングデ