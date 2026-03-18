JR東日本は今年に入り相次いだ輸送障害で、グループへの信頼を著しく損なったなどとして社長ら4人に処分を発表しました。JR東日本では、▼今年1月16日に山手線と京浜東北線で、▼1月30日には常磐線で、▼2月8日から9日にかけては宇都宮線で、停電による大規模な輸送障害を発生させるなどしています。これをうけ、JR東日本は「お客さまに多大なるご迷惑やご不安をおかけし、グループへの信頼を著しく毀損した」「管理・監督責任を十