きょう18日（水）からあす19日（木）にかけて、前線を伴った低気圧が本州付近を通過し日本の東へと抜けていく予想です。この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、きょうは西日本を中心に雨が降るでしょう。あすは東日本から北日本を中心に雨や雪が降る見込みです。前線付近では雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。あすは西から次第に天気が回復し、晴れる地域では気温がぐっと上がりそうです。特に東海や関