【1周年記念イベント】 3月19日まで 【【特別支給品】狩猟御礼大感謝パック】 受取期間：3月19日8時59分まで カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」1周年を記念し、特別なログインボーナスを配布している。受取可能期間は3月19日8時59分まで。 「モンスタ&#