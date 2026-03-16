浦和レッズは３月16日、サポーターの違反行為とそれに対する処分を発表した。問題となったのは、２月28日にホームで開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節の鹿島アントラーズ戦（２−３）で、浦和サポーター１名が行なった威嚇行為。「メディア関係者への罵声・唾を吐く行為」があったと公表した。当該者１名への処分内容は、ホームゲーム５試合の入場禁止。対象試合は、３月18日のJ１百年構想リーグ地域リー