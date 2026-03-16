現代の女性は忙しい毎日を送っています。毎日の料理をしながら、洗濯物を取り込んだり、子どもの話を聞いたり…。「マルチタスクに追われて心に余裕がありませんでした」と話すのは、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さん。ここでは、家事や心がラクになる「キッチン収納」の例を紹介。食器を置くところや重ねる枚数など、今日からできる具体的なアイデアばかりです。引き出しがパンパン…「つめ込み収納」に時間をと