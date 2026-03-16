日清食品が、「日清のどん兵衛」発売50周年を記念した“ちょっと懐かしい一杯”を発売します。3月30日に登場するのは、1976年発売当時の味わいを再現した「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」（東日本向け・西日本向け）と、「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】1976年に誕生したどん兵衛は、つゆや麺、具材に改良を重ねながら進化してきたカップ麺ブラン