日本バスケットボール協会は3月16日、同日より味の素ナショナルトレーニングセンターで開催する「FIBA U18アジアカップ2026」に向けたU18男子日本代表チームの第2次強化合宿において、参加メンバーの変更があったことを発表した。 片峯聡太ヘッドコーチ（福岡大学附属大濠高校）率いるU18男子日本代表は16日から19日にかけて合宿を実施。中村颯斗（東山高校）がケガで不参加となり、池