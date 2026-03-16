ソトへの判定が物議■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）まさかの判定に米メディアも驚きを隠しきれなかった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、米国代表と準決勝を戦った。1点を追う8回。フアン・ソト外野手への“疑惑の判定”が物議を醸している。1-2の8回。先頭のソトが追い込まれてから4球目。ウィットロックが投じた低めのスライダーがストラ