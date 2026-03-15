新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界最大級のアニメの祭典「AnimeJapan 2026」のオフィシャルプロモーションパートナーに３年連続で決定。また、「AJステージ」全50ステージの無料生放送や参加タイトル関連作の無料一挙放送を実施する「AnimeJapan チャンネル」を３月24日（火）より期間限定開設する。 「AnimeJapan」は2014年からスタートした世界最大級のアニメの祭典。13回目の開催となる今年は会場規模を拡大し、