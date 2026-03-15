報道は日本並みWBCで躍動する大谷翔平（31）に、韓国国民もメロメロである。【写真を見る】モデル並みの美女ばかり！“ドジャース奥さま会”に溶け込む「真美子さん」韓国人ライターによると、「大谷の名は韓国でも轟いており、“大谷が投げた”“打った”は日本並みに報じられています。ドジャース戦の中継も人気。ド軍にはキム・ヘソンという韓国選手がいるのですが、補欠扱いの彼より大谷目当てで観戦している人が多いで