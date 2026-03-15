＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】取組直後に“初々しい”ほっこりハプニング17歳の新鋭力士が、20歳以上も年上のベテランを相手に圧倒的な相撲を見せた直後、土俵上が一時、不思議な空気に包まれる“ほっこり”場面があった。勝った力士が思わず「えっ？」と行司を見上げ、負けた力士も「んっ？」と振り返る初々しい珍事。一体、何が起こったのか…。序ノ口十九枚目・旭漣眞（大島）が、序