オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が１４日、長野氏の引退試合後、グラウンドにサプライズ登場。花束を贈呈し、「最後にこれだけのファンの方がお前さんを見に来てくれてるっていうことはね、正しい野球人生だったと思うよと」と声をかけたことを明かした。長野氏のプロ１年目から監督として接してきた。「長きにわたってジャイアンツに貢献して。これ