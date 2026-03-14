丸くなって眠る猫ちゃんの姿はそれだけでかわいいものですが、そんな愛猫をさらにおいしそうな「お寿司」に変身させてしまうユニークなアイデアがXで大反響を呼んでいます。それは「猫が軍艦巻きになるベッド」というもの。アイデアクリエイターのいしかわかずやさんの投稿に、なんと25万件もの「いいね」が寄せられました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■猫の柄＝お寿司のネタ！？秀逸なアイデアのきっ