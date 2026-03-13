カレーやナポリタン、焼きそばなどに目玉焼きをトッピングするのが大好きな筆者。しかし、トッピング用の目玉焼きを作るためだけにフライパンを出すのは正直めんどうです。油が温まるまで待ち、焼き終わったらフライパンを洗う。たった1個の目玉焼きのために、この工程は少し手間に感じていました。しかし、3COINSの「目玉焼きクッカー」は、電子レンジでチンするだけで目玉焼きができると知って即買い。目玉焼きを作るのがめんど