普段はファンに推される存在のアイドル、アーティスト、俳優…。そんな彼ら彼女らの中から共通点のある2人が初対面。スタッフなし、たった2人だけの「ハコ」の中に入ってもらい、「何か」をさせてみる。そんな観察系リアリティーショー『初対面観察〜推しと推しをハコに入れてみた。〜』。テレ朝動画のサブスクサービス「logirl」にて配信の同番組、3月13日（金）から第2弾ゲストでの初対面に突入する。第2弾の観察テーマは「初対