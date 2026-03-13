私立恵比寿中学・安本彩花×iLiFE!・若葉のあ、初対面でいきなりルームシェア!? ＜初対面観察＞

普段はファンに推される存在のアイドル、アーティスト、俳優…。そんな彼ら彼女らの中から共通点のある2人が初対面。スタッフなし、たった2人だけの「ハコ」の中に入ってもらい、「何か」をさせてみる。

そんな観察系リアリティーショー『初対面観察〜推しと推しをハコに入れてみた。〜』。テレ朝動画のサブスクサービス「logirl」にて配信の同番組、3月13日（金）から第2弾ゲストでの初対面に突入する。

第2弾の観察テーマは「初対面ルームシェア」。

初対面するのは、私立恵比寿中学・安本彩花（27歳）、iLiFE!・若葉のあ（17歳）。10歳差の2人が、超苦手な料理に挑戦で大パニック!?

高い歌唱力とダンスパファーマンスで人気を集め、昨年グループ史上最多動員のライブも成功させて勢いに乗るアイドルグループ・私立恵比寿中学。緑色担当の出席番号5番、27歳の安本彩花が今回『初対面観察』に登場。

そして、SNSでのバズや熱いライブパフォーマンスで、若年層を中心に人気を集める9人組アイドルグループ・iLiFE!。昨年日本武道館でのライブを成功させたグループから、緑色担当の17歳・若葉のあが参戦。

共に「武道館ライブを経験」という共通点のある2人が、初対面でのルームシェアに挑戦する。

ライブでグループ同士での共演はあるが、2人だけでの会話は初めてという彼女たち。

“10歳”という年齢差に戸惑いながらも、ひとつ屋根の下で会話をしていると、いきなりミッションの指令が…「2人で協力して酢豚とロールキャベツを完成させろ」。

多少料理をしたことはあるが得意ではないという安本と、「得意料理はトースト」「包丁は7年前に親とやった程度」という超料理初心者の若葉。恐る恐る調理に取り掛かるも、若葉がいきなり酢豚のピーマンを衝撃的な形に切ってしまう。

その後も、若葉の予測不能なトンデモ調理に、VTRを見る観察者のさらば青春の光・森田哲矢と野呂佳代からツッコミが入りながらも、同じ緑担当トークなどで距離が縮まっていった2人は、レシピのヒントをゲットするため「ちょっと恥ずかしいけど、距離は縮まるお題」に挑戦。

恥ずかしがりながら、「ベロベロに酔った人のテンションで自分のチャームポイントを熱弁」する姿は必見だ。

さらに、せっかくレシピのヒントを手に入れるも「こんな感じかな？」とヒントを無視して料理を進めてしまう若葉と、「なんか料理めんどくさくなってきたね」とギブアップ宣言の安本に、森田＆野呂も「料理作る番組でこんな展開あんの？」と大爆笑。

果たして2人は、力を合わせて酢豚とロールキャベツを完成させられるのか？

◆収録後コメント

森田：面白かったです！ 今回は女性アイドルで10歳離れているということでしたけど、意外と年下の方がフランクに接してて、年上の方が身構えるんだなと思いました。

野呂：私も年下の人と接する時、ちょっと構えちゃうところがあるけど、「みんなそうなんだ」というのが見られて安心した！

森田：でもそうかと思えば、今回の安本さんみたいに、もう芸歴17年やってるから身構えてるフリをしてテレビの撮れ高を作るっていうパターンもありますからね！

野呂：本当に偉いと思う！

森田：でも、すごく良い2人だったと思います。なので、本当に今回だけで終わってほしくないよね。冷めたくない。

野呂：先を見たいよね。こっちも高揚して「仲良くなって良かったね」っていう気持ちなのに。

森田：たまにテレビのデート企画とかで「ほんまにええ2人やん」と思ったら、次普通にバラエティでケンカとかしてる時あるやん。あれ冷めんねんな。

野呂：あれやめて欲しいよね。この2人はどうなるか、少し見守りたいですね！