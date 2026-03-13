お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ！』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月13日の放送は、シングル『この世は祭り』が発売中の演歌歌手、山内惠介氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに話を聞いた。 山内「大竹さん、きれいなお肌されてますね」 大竹「何をおっしゃいます」 大久保「あら