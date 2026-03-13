お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ！』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月13日の放送は、シングル『この世は祭り』が発売中の演歌歌手、山内惠介氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに話を聞いた。

山内「大竹さん、きれいなお肌されてますね」

大竹「何をおっしゃいます」

大久保「あら、分かりますか？」

大竹「なんでお前がわかりますかって言うんだよ」

山内「なんていうんですか、こう、ふわっとされてて」

大久保「水分量が足りてる感はありますね」

山内「そう！」

大竹「よくわかりません。あのね、皆さんによく言われるんですけども、メイクさんにもね、「何ですか、この肌」とかたまにね言われるんだけど、俺はね、顔を洗うのも嫌い」

山内「ええ！？」

大久保「それがいいのかな？」

大竹「何か塗るのも嫌い。今までに顔に何か塗ったこと1回もありません」

山内「ええええ！？」

大竹「石けんで洗ったことも、ここ1年で3回ぐらいです」

山内「ちょっと汚…違う違う違う（笑）」

大竹「きったねえって言っただろ、今」

山内「いやいや「き」だけですけど。でも、大久保さん、ボク達、毎朝毎晩洗ってますよね」

大久保「洗ってますよ。でも、洗いすぎると顔に必要な菌とか」

山内「角質とか」

大久保「そう、取れちゃう」

大竹「そうでしょ。いやねえ、それもね聞いてるのよ、俺も。あのね、養老孟司さんという人がね、その方は、人間の体の中にどれだけ菌あるのか知ってるのか、100兆菌があるんだぞと。この体はそういう菌でできてるんだと」

山内「そんなに」

大竹「インドネシアとかカンボジアとかの子どもが、大腸菌がうようよいる川に飛び込んで全然平気だろうと。日本人が行ったら、水1滴飲んで体壊すでしょう」

山内「お腹痛くなってね」

大竹「菌は人間を守っていると」

山内「そうか」

大竹「その方はそういうふうにおっしゃってる。まあ、デオドラントも大事でしょうけども」

山内「免疫が下がるんですね。あんまりきれいにすると。部屋もちょっと埃っぽいとか汚いぐらいがちょうどいい」

大竹「それは違う（笑）部屋が埃っぽいのはどうかと思うけど」