文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「ちょちょらにまなぶらくごのブンカ」。1000以上の落語コンテンツが月額550円で聴き放題のお得なサービス「らくごのブンカ」も、是非チェックしてほしい。（登録初月無料） ▼メルマガ登録はこちら▼ ―3月13日（金）配信分― 皆さ～ん、こんちょちょらー！ 3月に入りましたね～。前回2月で、ちょちょら組の本公演の告