ファナティクス・ジャパンは10日、ワールド・ベースボール・クラシックに臨む日本代表「侍ジャパン」の「お茶たてポーズTシャツ」の販売をWBCオフィシャルオンラインストアで開始すると発表した。「お茶たてポーズ」は大谷翔平投手（31＝ドジャース）の“無茶ぶり”で北山亘基投手（26＝日本ハム）が発案。大きな反響を呼んでいる。なお、Tシャツはライトグリーンとネイビーの2色展開で、価格は6000円、キッズ4500円（いずれ