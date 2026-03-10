第1回【“温情采配”批判も飛び交う侍ジャパン「井端監督」だが…元巨人の技巧派ピッチャーが打撃陣の好不調よりも「荒療治が必要」と指摘する最大の不安材料とは】からの続き──。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表は3月8日、オーストラリアと対戦した。4対1で日本リードの9回表、クローザーの大勢がマウンドに上がった。ところが、まさかのソロホームランを2本被弾し、たちまち4対3に追いつかれた。（全2回