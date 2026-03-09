東洋水産の「マルちゃん 汁なしうどん」とカルビーの「ポテトチップス コンソメパンチ」が合体した衝撃の新商品「マルちゃん 汁なしうどん コンソメパンチ味」が、3月9日から全国で販売を開始しています。コンソメパンチ味のうどん。パスタならまだギリギリ分かりますが……う、ううううどん！？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■考えたこともない組み合わせだが……あれ、めっちゃ美味しい！近所のドラッ