「ドラゴンボール」ファンお馴染みの名舞台、亀仙人の「カメハウス」が精巧なジオラマフィギュアになって登場しました。株式会社BANDAI SPIRITSは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ「e-BANPRESTO」にて、「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」の予約受付を2026年3月5日より開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■